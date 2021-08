Lionel Messi ya tiene fecha para su despedida del FC Barcelona

Este domingo, a las 12:00 horas de España, el astro argentino Lionel Messi ofrecerá una rueda de prensa para despedirse oficialmente del FC Barcelona.

Dicha conferencia, prevista a realizarse en el Auditorio 1899 del Camp Nou, será una de las más dolorosas en la historia del club tras los récords del sureño en dicha institución.

Asimismo, Messi ofrecerá y dará su punto de vista tras su repentina salida del Barça, luego que este viernes, 6 de agosto, el presidente Joan Laporta ofreciera declaraciones sobre esta noticia que es una de las más importantes en la historia del fútbol.

Por otro lado, la entidad azulgrana aseguró que ningún otro futbolista utilizará el dorsal 10 para el Trofeo Joan Gamper, eventual campeonato de pretemporada que disputa el conjunto blaugrana.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference

You can follow it LIVE on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/FQot4H5Kct

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021