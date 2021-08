Liverpool amarra a Virgil van Dijk con un nuevo contrato

Llegaron buenas noticias al Liverpool FC y es que su pilar defensivo, Virgil van Dijk, estampó su firma en un nuevo contrato con dicha escuadra y se mantendrá vinculado por las próximas cuatro campañas.

El combinado dirigido técnicamente por Jurgen Klopp anunció, este viernes, la extensión del contrato que finalizaba en junio de 2023.

Van Dijk, oriundo de los Países Bajos, registra 130 partidos con este club y ostenta una Premier League, una Champions League, Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Watch him defend and we watch him s… ign a new deal 🤩

Love it, @VirgilvDijk 🙌🔴 pic.twitter.com/aLgGhkkmqS

— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021