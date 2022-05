El Liverpool ya empezó a sumar piezas para la temporada 2021/22 y este lunes, 23 de mayo, se confirmó que llegó a un acuerdo para fichar al joven portugués Fabio Carvalho, de 19 años.

Carvalho, considerado como una de las “joyitas” lusas, viene de jugar en la Championship de Inglaterra con el Fulham y fue uno de los pilares de ese combinado para lograr el ascenso a la Premier League.

En el pasado mercado invernal, Liverpool intentó fichar a Carvalho; sin embargo, por falta de tiempo en el último mercado de fichajes impidió que el papeleo se completara a tiempo.

Durante la temporada 2021/22, Fabio registró un total de 10 goles y ocho asistencias, cifras que enamoraron nuevamente al Liverpool, que esta vez sí pudo llegar a un acuerdo para ficharlo.

Este jugador jugó en las categorías inferiores de Inglaterra, pero en marzo de este año hizo su estreno con la Sub-21 de Portugal.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.

The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022