Liverpool domina el Once Ideal de la UEFA para los aficionados

Liverpool, actual campeón de la Champions League, comando el Once Ideal de la UEFA votado por los aficionados. El conjunto que dirige Jurgen Klopp lideró con cinco nominados a la plantilla europea del año.

Lo curioso es que la lista no incluye futbolistas del Real Madrid, como sí ocurrió en ocasiones anteriores, sobre todo después de levantar tres ‘Orejonas’ consecutivas. Futbolistas del Atlético de Madrid tampoco se encuentran entre los elegidos.

Frankie de Jong y Lionel Messi son los únicos jugadores electos del FC Barcelona, según el criterio de los más de dos millones de votantes. Cristiano Ronaldo, como era de esperarse, también fue votado por los aficionados.

Así quedó el once ideal:

Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax-Juventus), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); De Jong (Ajax-Barcelona), De Bruyne (Manchester City), Messi (Barcelona); Cristiano (Juventus), Lewandowski (Bayern Múnich) y Mané (Liverpool).

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇

More than 2 million votes were cast – thanks for taking part! 🙌

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020