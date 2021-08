Liverpool le da un nuevo y poderoso contrato a Alisson Becker

El Liverpool FC anunció, este miércoles, la renovación del contrato a su guardameta titular Alisson Becker, quien recibió un extenso y poderoso vínculo que lo mantendrá en las filas de este club hasta 2027.

Becker, de esta manera, prolongó su estadía en Liverpool por seis años más, hasta 2027, según anunció la escuadra roja en un comunicado en sus redes sociales.

Con 28 años, Alisson se convirtió en el guardameta más caro de la historia, cuando fue fichado a cambio de 91 millones de dólares.

Por otro lado, es el tercer jugador de la plantilla que extiende su vínculo en este mercado de pases, luego que Trent Alexander-Arnold y Fabinho hicieran lo propio, hace pocos días.

He’s a ‘keeper… 🤩@Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds 😁🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021