Liverpool: Mohamed Salah dio positivo por Coronavirus nuevamente

El Liverpool no sale de las malas noticias, pues ahora debe anotar nuevamente que Mohamed Salah volvió a dar positivo por Coronavirus.

El resultado del delantero fue dado a conocer tras las pruebas que se realizó con la Selección de Egipto debido a que fue convocado, pese a ya tener el virus, para la doble Fecha FIFA que acaba de pasar.

Adicionalmente, la Federación egipcia anunció que Mohamed Elneny, mediocampista del Arsenal, también dio positivo.

Cabe recordar que Salah fue diagnosticado positivo la semana pasada en una de las pruebas que realizó el Liverpool como parte del protocolo de la Premier y no se esperaba que estuviera tanto tiempo en la lista de bajas.

Ahora el atacante ‘Red’ deberá pasar 10 en aislamiento y dar negativo en dos tests como lo establecen los protocolos de la liga, esto antes de regresar a las prácticas o partidos con su club, por lo que se prevé que el egipcio se perderá los compromisos por Premier contra el Leicester y el Brighton. Además del de la Champions contra el Atalanta.

I’d like to thank everyone for the supportive messages and well wishes. I’m confident I’ll be back on the field soon 💪

— Mohamed Salah (@MoSalah) November 17, 2020