Liverpool oficializa la llegada de Darwin Núñez

El Liverpool FC, de la Premier League, oficializó este martes, 14 de junio, la llegada del delantero uruguayo Darwin Núñez, por las próximas seis campañas.

Con un traspaso de 75 millones de euros (que podrían en 97 por objetivos), Núñez se convirtió en el futbolista más caro del club, por encima de la contratación del neerlandés Virgil Van Dijk, que costó 80 millones en el 2018.

Durante la temporada 2021/22, el atacante sudamericano registró 34 goles en tan solo 41 partidos con el Benfica.

An interview that’s not to be missed, as @Darwinn99 sits down for his first chat as a Red! 🙌

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022