Liverpool perdió una pieza importante para lo que resta de temporada

El capitán del Liverpool, Jordan Henderson, se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla, pero el entrenador Jurgen Klopp ha disipado los temores sobre un despido a largo plazo e insiste en que participará plenamente en la presentación del trofeo de la Premier League.

Es posible que Henderson no pueda mostrar la misma energía que al aceptar la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes al recibir los cubiertos a finales de este mes. Pero hay alivio de que el daño al ligamento sufrido en la victoria por 3-1 en Brighton a mitad de semana no sea tan grave como se temía.

El mediocampista aún enfrenta una pelea para comenzar la próxima temporada. Klopp es ‘positivo’ que estará disponible.

«Es la mejor de todas las malas noticias», dijo Klopp. “Es una lesión de rodilla pero no se necesita cirugía. Ya no jugará más esta temporada, pero estoy bastante seguro de que comenzará con nosotros la nueva temporada. Todos estábamos preocupados cuando lo vimos caer y dejó el campo, y cuando recibimos la noticia fue un gran alivio para todos nosotros. No es genial, pero es lo mejor que podemos obtener.