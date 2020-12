Liverpool pierde por lesión a otro de sus importantes jugadores

Los dolores de cabeza para el Liverpool de Jurgen Klopp no frenan. En esta oportunidad fue el delantero Diogo Jota quien se lesionó este domingo.

Tal como informó el estratega alemán en vísperas del partido ante el Fulham, el atacante portugués estará entre seis y ocho semanas de baja tras sufrir una lesión de rodilla.

The boss has provided an update on the knee injury @DiogoJota18 sustained in Wednesday’s Champions League clash 👇

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2020