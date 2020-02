Liverpool planea ampliar la capacidad del mítico Anfield

Liverpool, actual campeón de Europa, planea remozar Anfield para la campaña 2022/23, según informó el club. La intención es aumentar siete mil nuevas butacas, divididas entre asientos generales y palcos VIP. Actualmente, tiene capacidad para 54.000 espectadores.

De acuerdo a la consulta hecha por el conjunto de Merseyside, la mayoría de las respuestas han sido positivas. La encuesta se realizó entre empresarios, aficionados y vecinos ubicados en las zonas aledañas al estadio.

Los ‘Reds’ volverán a pedir consejo a empresarios, aficionados y vecinos durante este mes de febrero. Toda apunta a la que ampliación del aforo será aprobada sin ningún tipo de traba por parte de los dolientes del equipo inglés.

The second-stage public consultation of the proposed Anfield Road expansion has begun today.

Local residents, representatives, businesses and supporters have been invited to review the club’s updated plans, which have been reshaped based on the feedback received.

