Liverpool se interesa en un atacante del Villarreal

El Liverpool FC, de la Premier League, ya tiene en la mira a un delantero que hace vida en LaLiga Santander, con la intención de ficharlo y reforzar su delantera de cara al futuro.

Según Voetbal Internacional, el cuadro que es dirigido en la actualidad por Jurgen Klopp, está muy interesado en contar con el extremo neerlandés Arnaut Danjuma.

El combinado de Liverpool ve con buenos ojos a Aranaut, quien sería el sustituto ideal del senegalés Sadio Mané.

Por su parte, este extremo del “Submarino Amarillo” tiene las cualidades que Klopp más busca en un jugador, por lo que se convierte en un fuerte candidato para ficharlo.

Hasta ahora, no se estima una cifra por Danjuma; sin embargo, deberá ser muy superior a los 25 millones de euros que el Villarreal pagó por sus servicios al Bournemouth de Inglaterra.

🇳🇱🎖• There is a serious interest from Liverpool in signing Villarreal winger Aranaut Danjuma, the Reds see him as a potential successor to Sadio Mané and will be watching him face Man United in the Champions League.

Source: @VI_nl 🗞

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 28, 2021