Liverpool vestirá Nike: las cifras del contrato

El Liverpool dijo adiós a New Balance y desde el 1 de julio vestirá Nike por los próximos cinco años, anunció el club este martes 7 de enero.

Los ‘Reds’ portarán indumentaria de la marca norteamericana tras acordar un vínculo por cinco temporadas. Según reportes, recibirán 30 millones de libras esterlinas por año.

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12

— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2020