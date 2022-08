Liverpool vuelve a tropezar en la Premier League

En Anfield Road, Liverpool no pasó del empate 1-1 contra Crystal Palace. Los reds de Klopp no han ganado en este inicio de Premier League, acumulando dos empates. El Crystal Palace de Patrick Vieira no se amilanó ante uno de los mejores equipos de Europa y sumó un valioso punto.

Segundo partido de Premier para el Liverpool de Jürgen Klopp y segundo empate. Lo que deja en este arranque de temporada de Premier a los reds a cuatro puntos de los líderes Manchester City y Arsenal.

Sobre la media hora de juego el marfileño Wilfried Zaha escapó, se plantó ante Alisson y definió cruzado con categoría para poner arriba a Crystal Palace en el escenario rojo de Merseyside.

Lo iba a empatar el colombiano Luis Díaz para los locales sobre la hora de partido. Otro golazo en el partido, esta vez para ilusionar a la hinchada red con una remontada que no iba a llegar, pese a contar el Liverpool con ocasiones para ello.

Con dos puntos, Liverpool queda en la casilla 12, mientras que los londinenses del Palace sumaron su primer punto y se posicionan en la ubicación 16. Arsenal y Manchester City lideran ambos con 6 sobre 6 puntos.

Así se completó la jornada 2 de la Premier League inglesa 22-23:

Manchester City 4-0 Bournemouth, Chelsea 2-2 Tottenham, Aston Villa 2-1 Everton, Arsenal 4-2 Leicester, Brighton 0-0 Newcastle, Southampton 2-2 Leeds, Wolverhampton 0-0 Fulham, Brentford 4-0 Manchester United, Nottingham Forest 1-0 West Ham United.