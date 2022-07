¿Llega a Pumas? Andrés Lillini habló sobre el fichaje de Dani Alves

Andrés Lillini, entrenador de Pumas UNAM, dijo este miércoles no saber nada sobre la posible llegada del defensa Dani Alves, actualmente el futbolista con más títulos en la historia.

«Con respecto a Dani Alves no tengo noticias por parte de la directiva; el tema no se toca. Estoy sin información en lo que respecta a ese caso».

Lillini sobre Dani Alves:

📍 “A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene, me alcanza”.

📍 “Con respecto a lo que dices de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. No soy el hombre adecuado por que no tengo ninguna información». pic.twitter.com/3l32fizp1Q

