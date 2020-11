«Llevo mucho tiempo aguantando cosas, ya basta»: Griezmann rompió el silencio

«Mi tío no sabe como funciona el fútbol. Y al final pues el periodista acabó sacándole la frase. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho no tengo ni el número de teléfono de mi tío».

En las últimas semanas, desde el entorno de Griezmann surgieron frases contra Messi , tildándolo de tirano del vestuario del Camp Nou , algo que generó demasiada repercusión. Sin embargo, el artillero galo se encargó de explicar que las dos personas que hicieron esos comentarios no forman parte de su círculo cercano.

A su vez, insistió en que debe tolerar que todos opinen en contra suyo y eso lo termina afectando: “Además, los candidatos a la presidencia también hablan de mi. No creo que sea lo mejor para mi que ellos hablen sobre si soy o no un buen fichaje”. En ese punto, fue tajante: “Si a mí se me ha fichado es porque creen que puedo ayudar y si yo vine, es porque creo que puedo ayudar. Pero a lo mío, no como la gente quiere, no regateando a cinco defensores, sino con trabajo ”.

De su exrepresentante, Éric Olhats, remarcó que nunca fue su agente, aunque sí lo ayudaba con ese tipo de asuntos, pero contó que ha cortado todo tipo de vínculo hace algunos años, cuando faltó a su boda: «Ese día estaba invitado en la mesa de honor conmigo y no vino, entonces me cabreó muchísimo y desde ahí no tengo relación con él«.

Por último, pidió a la prensa que deje de colocarlo en el centro de todos los conflictos y que le permitan enfocarse solamente en lo futbolístico para alcanzar su mejor nivel: «Cansa el ver todas las mañanas noticias malas. Y eso no me deja terminar de disfrutar. Casi que respiro el día que no ha salido nada«.

Con información de Infobae.