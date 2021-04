«Lo abandonaron, se murió solo»: Abogado de Maradona responsabilizó a las hijas del ‘Pelusa’

Matías Morla, que era el abogado y socio de Diego Armando Maradona, acusó este lunes a Dalma y Gianinna Maradona, hijas del ‘Pelusa’, de «robar» y «abandonar» a su padre en los últimos años.

«Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (su ex pareja) Rocío (Oliva). Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie».