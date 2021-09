«Lo di todo por esta camiseta»: Así fue la sentida despedida de Griezmann del Barcelona

El delantero Antoine Griezmann salió del Barcelona para regresar al Atlético de Madrid en calidad de préstamo con una opción de compra obligatoria, por lo que aprovechó sus redes sociales para despedirse del club blaugrana.

«Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de vosotros en las gradas».