¡Lo dijo el Allegri! Cristiano se quiere ir de la Juventus

El director técnico de la Juventus FC, Massimiliano Allegri, confirmó este viernes que Cristiano Ronaldo le comunicó que quiere salir del club en este mismo mercado de pases.

«Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar con la Juventus. Por ese motivo no entrenó y no será citado para el partido ante el Empoli», dijo el entrenador.