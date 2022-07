Lo impensado: Cristiano Ronaldo podría irse al FC Barcelona

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el agente de CR7, Jorge Mendes, están reunidos en la «ciudad condal», con motivo de tratar una posibilidad para que entre otros jugadores representados por el lusitano, Cristiano Ronaldo se vista de azulgrana la próxima temporada. El legendario goleador exmadridista, que busca dejar Manchester, podría jugar en el que fuera el reino de Messi.

Según información de la prensa española, Laporta y Mendes se reunieron en Barcelona, y hablaron de varios representados por el famoso agente. Rafael Leao, Bernardo Silva, Ruben Neves, y Cristiano Ronaldo, fueron nombres que estuviedon sobre la mesa, para reforzar al equipo culé.

La negatiba del Bayern a negociar con el Barcelona por Lewandowski, mete en la discusión a un CR7 que no estaría conforme con la situación deportiva en el Manchester United. Equipo que no logró clasificarse a la próxima Champions League, y estará participando en la Europa League. Por lo que la intención del 7 portugués es cambiar de club, tras un regreso a Old Trafford wue de momento es opaco pese al interesante número de goles anotado por el de Madeira.

El luso de 37 años, no se presentó hoy a la lretemporada del Manchester United por temas familiares, y continúa en Portugal. La intención de los red devils es que Cristiano siga, ahora bajo las órdenes de Erick Ten Hag. Pero diversos clubes como Bayern, Roma, Chelsea, o Napoli, se han interesado en sumar a CR7.

Listado al que se une el Barcelona, la exacsa de Messi, en lo que sería un golpe de efecto que retumbaría muy fuerte en el Real Madrid, equipo con el que Cristiano hizo historia años atrás.

