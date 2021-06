¿Lo lograrán? PSG continúa en su sueño de contratar a Messi

Si por el París Saint-Germain fuera, todos los jugadores de élite, jóvenes o viejos, estarían en el Parque de los Príncipes, por lo que Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, no pierde las esperanzas de comprar a Lionel Messi.

En unas declaraciones a L’Equipe, dejó claro que cualquier club tiene la potestad de decir algo sobre una posible contratación del astro argentino debido a que está en su último año de contrato.

«No hablo de negociaciones en curso, como he dicho. Además, le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a negociar con él. Lo que puedo decirte, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todo esto no te lo digo para responderte especialmente por Messi. No es posible traer a todos. Leo es un jugador fantástico».