Lo más destacado de la presentación de Quique Setién con el Barcelona

Este martes 14 de enero Quique Setién fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona, en sustitución de Ernesto Valverde, oficializando su vínculo hasta 2022 y quien tendrá su primer partido de Liga el próximo domingo ante el Granada en el Camp Nou.

El estratega de 61 años ha dado un aviso sobre sus intenciones en el banquillo culé: «la filosofía no va a cambiar, pero el dibujo puede hacerlo», asegurando que perseguirá como premisa principal el jugar bien y obtener la mayor cantidad de títulos posibles, intentando mantenerlo en el tiempo.

Sobre la oferta, el cántabro fue muy honesto al expresar que «ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y ahora estoy entrenando a los mejores jugadores del mundo», mostrándose emocionado por la que podría ser la mayor oportunidad de su carrera.

«No he tardado ni cinco minutos en aceptar la oferta, fue una sorpresa ayer cuando me avisaron. Jamás pensaba que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículo extenso, no tengo títulos, sólo he demostrado que esta filosofía me encanta y que mis equipos han jugado bien», añadió.

Sobre Valverde aprovechó la oportunidad para demostrar su respeto y admiración como profesional. «Me deja a un equipo que está primero, no es lo normal. Espero transmitir tranquilidad, y mantener la exigencia y la intensidad para que no se escapen partidos como el del otro día», señaló en alusión a la semifinal de la Supercopa de España.

En el mismo sentido, afirmó que se enfocará dentro de su trabajo en el relevo generacional con la cantera. «El talento desde abajo se irá abriendo paso si se lo merece. Tengo mucha predisposición a abrir paso a los chavales, esto va a permitir que los de arriba no se relajen», aseguró.

El técnico ya tuvo su primera sesión de trabajo con el equipo azulgrana, en compañía de su cuerpo técnico conformado por Éder Sarabia como segundo entrenador, el entrenador de porteros Jon Pascua y Fran Soto, en el cargo de preparador físico.