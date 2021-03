«Estoy de vuelta porque lo merezco»: Ibrahimovic habló sobre su regreso a la selección de Suecia

Muy fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic habló sobre su regreso a la convocatoria nacional de la selección de Suecia luego de cinco años, asegurando que es algo que se ganó debido a sus recientes actuaciones con el Milan.

En una entrevista al canal de YouTube de la Federación Sueca de Fútbol, el ariete de 39 años aseguró que su convocatoria se debe al trabajo que ha venido haciendo y no por nombre o capricho.

«Estoy de vuelta porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses, no porque me llame Zlatan y sea Ibrahimovic, sino por lo que aporto en el campo. Por eso es por lo que te eligen».

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021