Lo que dijo Haaland tras enterarse que Zlatan es el goleador de la Serie A

Sorprendido… así quedó Erling Braut Haaland, delantero sensación del Borussia Dortmund, al enterarse que su colega Zlatan Ibrahimovic es el goleador de la Serie A de Italia con 39 años.

“Son estadísticas de locura (…) Es una locura. Tiene 39 años y es así de bueno. El hombre no es normal”, dijo el joven noruego en una entrevista para ESPN FC.

Haaland, quien actualmente es uno de los delanteros mas letales del planeta -a pesar de ser muy joven-, marcó entre semana al Zenit de San Petersburgo en la UEFA Champions League.

En ese instante, el delantero del Dortmund se enteró que ‘Ibra’ ha marcado seis goles en tan solo tres partidos de la Serie A en la presente temporada.

Por su parte, Haaland dijo: “Para ser honesto, no pienso mucho en goles. Si hago el trabajo sé que los goles llegarán. No me he trazado un objetivo o algo así. Lo más importante es ganar y jugar bien”.