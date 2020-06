Lo que dijo Maxi López sobre Simeone tras ser su DT en el Catania

Su rostro, al menos como entrenador, está tan asociado con el Atlético de Madrid que es difícil pensar que Diego Simeone haya liderado otros equipos en su carrera. Y en cambio, Cholo también fue entrenador de la Serie A, en una experiencia corta pero significativa en Catania.

En ese momento, el equipo siciliano, gracias a la presencia del ex centrocampista, era una verdadera colonia argentina y Maxi López también estaba entre los futbolistas rossazzurri, que en una conversación en Instagram con Lito Costa Febre recuerda esos momentos con nostalgia.

«En ese momento yo era el dueño, pero Cholo no me había puesto en el campo. Estaba nervioso porque mi hijo estaba a punto de nacer y por eso le dije que no fuera a Nápoles. En el minuto quince me empiezan a calentar y no quería hacerlo. Mono Burgos quería comerme vivo, era como desafiar a la muerte. Pero el Profe Ortega me calmó, en la segunda mitad entré al campo y me disculpé con todos «