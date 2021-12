¡Lo rechazaron! Pedri pudo jugar con el Real Madrid

Pedro González López, mejor conocido como Pedri, confesó que cuando tenía apenas 15 años fue rechazado por el Real Madrid, pero que tuvo su segunda oportunidad con el Barcelona.

🎙 ¿Os veis con opciones de pelear por la Europa League?

Pedri: “Pues ni idea pero no sé si te he contado que hice las pruebas para el Real Madrid y me rechazaron” pic.twitter.com/H2YPWpGfNx

