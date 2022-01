Lorenzo Insigne ya tiene fecha para irse al Toronto

El delantero Lorenzo Insigne dejará en junio al Napoli para recalar en el Toronto FC, de la MLS, tal como informó la entidad canadiense.

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… . . !

Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne @Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF

— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022