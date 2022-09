Lorius Karius ya tiene equipo en la Premier League para resurgir su carrera

El portero Lorius Karius quiere regresar a ser conocido, y no solamente por sus errores en la final de Champions League contra el Real Madrid, por lo que ya tendría su equipo ‘salvavidas’ en la Premier League.

Tal como señala TyC Sports, el meta alemán estaría a punto de llegar a un acuerdo de corto plazo con el Newcastle United una vez que complete el reconocimiento médico.

Official statements expected soon for two free agent deals completed on Thursday: Diego Costa has signed the contract until 2023 as new Wolves player, same for Loris Karius who joins Newcastle. ⌛️📑 #transfers

Documents are ready, club statements to follow.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2022