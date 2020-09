Los 2 futbolistas que incentivaron a Thiago para fichar con el Liverpool

Este viernes se confirmó el fichaje de Thiago Alcántara al Liverpool FC de la Premier League, pero él mismo se encargó de confesar a luz pública de quienes fueron las personas que lo estimularon a fichar con este club.

“Gente como Philippe Coutinho y Xabi Alonso me ayudaron mucho para decidirme a dar este paso. Más que el aspecto deportivo, preguntaba por el tema familiar. ¿Cómo es la ciudad? ¿Adónde se puede ir?», aseguró el mediocampista en una entrevista para los medios reds.

Luego de estar por siete campañas en el Bayern Múnich, Thiago decidió dar un paso al acostado y asumir un nuevo reto en su carrera, esta vez con el vigente campeón de la Premier, donde usará el dorsal 6.

“He estado en el Bayern durante siete años y desde el primer día hasta el último he estado sorprendido por el club, por la gente y por la ciudad. Ha sido muy difícil dejarlo, pero al final me venía aquí. La decisión estaba tomada”, declaró.