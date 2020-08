Los 8 jugadores intransferibles en el Barcelona de Koeman

Ronald Koeman llegó al Barcelona con la intención de crear una revolución y eso es lo que quiere hacer mediante la unión de jugadores que ya están allí y uno que otro fichaje; el regreso del canterano ‘Pedri‘ es una muestra de ello.

Para eso es necesario tener una base de futbolistas ya acoplados al conjunto culé, es por ello que ya dejó estipulada su pequeña lista de ocho jugadores a los que pidió no vender bajo ningún concepto.

Ya Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, aseguró que Lionel Messi «no se vende», pensamiento que no es distante con el que tiene Koeman, además, también soltó los otros siete nombres.

Koeman and Barça’s paths cross again. He was one of the key members of the Dream Team, he knows the Club, our football and our uniqueness. New successes for @RonaldKoeman will be successes for all Barça fans pic.twitter.com/jJ1jcM7EU4

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) August 19, 2020