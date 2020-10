Los mexicanos que esperan brillar en la Europa League

Ya están listos los grupos de la Europa League de esta temporada, por lo que los mexicanos en esta instancia ya saben cuáles serán sus rivales.

Hirving Lozano con el Napoli, Erick Gutiérrez con el PSV y Eugenio Pizzuto con el Lille son los tres jugadores de México que tendrán que sortear ciertos retos -unos más complicados que otros- para pasar de ronda.

El excentrocampista del Pachuca fue quien corrió con la mejor suerte, puesto que el conjunto holandés quedó emparejado con el PAOK de Grecia, el Granada de España y el Omonia de Chipre, por lo que se espera que pelee la punta con el equipo español.

