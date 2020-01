Los motivos por los que Xavi rechazó ser DT del Barça

Xavi Hernández rechazó la propuesta del FC Barcelona para ser el nuevo entrenador del equipo en sustitución de Ernesto Valverde, así lo confirmó este jueves desde Catar. Alegó que sintió que no era el momento oportuno para asumir el cargo.

“Sí, recibí una oferta del Barcelona. No la acepté porque me pareció muy precipitada”, dijo en rueda de prensa el actual DT del Al-Sadd. Los emisarios del conjunto blaugrana Éric Abidal y Óscar Grau viajaron a suelo catarí pero no pudieron convencerlo.

Xavi cree que “es un poco pronto entrenar el Barcelona”, pero sigue siendo un objetivo en el futuro, cuando se sienta más preparado para tomar las riendas del vestuario culé. “Sigue siendo entrenar un día al Barcelona”, admitió.