Los partidos de la Premier League del 1 de enero

El 2020 empezará con acción del fútbol inglés, con la jornada 21 de la Premier League. Nueve partidos se jugarán para abrir el telón del Año Nuevo.

Dos platos fuertes tendrá la vigésima primera fecha del certamen, con el Arsenal vs. Manchester United y el Manchester City vs. Everton.

El Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez, quien suma ocho goles en la temporada, visitará al Watford.

Por su parte, el líder absoluto Liverpool deberá esperar hasta el 2 de enero para estrenarse en el 2020. Lo hará en Anfield contra el Sheffield United.

Los partidos:

1 de enero: Brighton vs. Chelsea; Burnley vs. Aston Villa; Newcastle vs. Leicester; Southampton vs. Tottenham; Watford vs. Wolverhampton; Manchester City vs. Everton; Norwich vs. Crystal Palace; West Ham vs. Bournemouth; Arsenal vs. Manchester United.

2 de enero: Liverpool vs. Sheffield.