Los sinceros comentarios de Arteta sobre el regreso de Bale al Tottenham

Ya es un hecho que Gareth Bale regresará al Tottenham Hotspur para esta temporada, situación que ha generado repercusión de varios personeros del futbol, uno de ellos fue el de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.

El exjugador y ahora estratega realzó este fichaje en rueda de prensa y lo señaló como una noticia positiva para Inglaterra. «El nivel de cada equipo está haciendo esta liga cada vez más y más dura», agregó.

