Löw en su despedida lanzó un mensaje a Özil: «Fue una decepción»

Luego de 15 años dirigiendo a la Selección de Alemania, Joachim Löw se despidió dejando un mensaje punzante a Mesut Özil.

En medio de la despedida recordó momentos más emocionantes durante su ciclo, mientras se desconoce sobre su futuro inmediato. Durante su estancia al frente de Alemania, fue una de las selecciones más constantes en los Mundiales, logrando el título en 2014.

«Tener esta responsabilidad no siempre es fácil. Hubo momentos en los que no todo fue bonito. Pero después de 15 años en primera línea, ahora sí soy feliz de poder dar un paso atrás. Seguro me llevará un tiempo asimilar todo, los momentos bonitos y las decepciones. He experimentado muchas cosas. El Mundial en mi propio país, en Sudáfrica, Brasil, Rusia. Han sido muchos partidos y estoy en paz conmigo mismo», señaló.

Dentro del vestuario de la selección alemana, se pudo conocer que hubo un desencuentro desde hace un tiempo entre Joachim Löw y Mesut Özil, sin ser convocado a pesar de haber sido uno de los campeones del mundo en 2014.

«Fue una decepción tremenda en el ámbito personal. Pero ya llegará el momento en el que volvamos a hablar. Mesut fue un jugador muy importante para nosotros», añadió.

Sobre su futuro, añadió que no tiene nada claro, aunque se desenmarca de alguna posibilidad de entrenar.