Lozano no piensa tocar el estilo de México contra Sudáfrica en Tokio

Para el partido definitorio de la Fase de Grupos en los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano mantendrá el esquema y el estilo de México contra Sudáfrica.

En declaraciones ofrecidas a TUDN, el seleccionador mexicano no ve razones para un cambio en este partido. «No, nada, al final creo que de lo que era cuando empecé en Gallos a ahora, creo que he ido adaptando algunas cosas, más no cambiando. Creo que no es momento de cambiar», señaló.

México enfrentará en el último encuentro a Sudáfrica, a la espera de lo que suceda en el otro compromiso entre Japón y Francia.