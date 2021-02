Luca Antonelli deja el AC Milán y llega al fútbol estadounidense

El internacional italiano Luca Antonelli dejó el AC Milán para fichar con el Miami FC de Estados Unidos.

Por su parte, el combinado de Florida le dio la bienvenida al jugador en las redes sociales, donde Paul Dalglish, director técnico del conjunto de Miami, habló sobre la llegada del europeo.

Dalglish es copropietario de David Beckham en el Inter de Miami CF de la Major League Soccer.

Con 33 años y una experiencia importante en el viejo continente, Antonelli llega a Estados Unidos para aportar su liderazgo al conjunto que hace vida en la United Soccer League (USL).

BREAKING: @TheMiamiFC!

The former @azzurri defender spent nearly 15 seasons in Italy, where he played for @acmilan, @GenoaCFC, @1913parmacalcio, @EmpoliCalcio and @sscalciobari.

READ MORE: https://t.co/ZMTbIiS7SO pic.twitter.com/f9lmL95GIE

— The Miami FC (@TheMiamiFC) February 17, 2021