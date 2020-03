Cada jugador, desde su infancia, le gustaría jugar en las mejores ligas del mundo. Unos lo consiguen, otros no. El caso de Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, es un tanto particular, puesto que quería hacer vida futbolística en una liga no muy competitiva.

El atacante español mostró su pasión por el deporte norteamericano, debido a que es un gran seguidor de la NBA y de LeBron James, motivo por el que no ocultó que le gustaría anotar goles en la MLS en un futuro.

«Sería increíble, me encantaría jugar algún día en la MLS«, confesó en una encuentro digital con seguidores a través de Bleacher Report.

«Veo otros atletas como inspiración. Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso son un gran ejemplo para jóvenes y todo el mundo. Amo el baloncesto y me gusta el tenis. Me encantan los equipos de Lebron James», agregó.