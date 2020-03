Cada entrenador tiene sus gustos, uno más finos que otros, pero gustos al fin. El seleccionador de España, Luis Enrique, dejó ver que tiene unos muy buenos y dijo que Lionel Messi y Andrés Iniesta son los jugadores que más lo han impresionado en toda su carrera.

«El jugador que más me ha impresionado en mi carrera es Leo Messi, después Iniesta está muy cerca de algo parecido, aunque Leo está con gran diferencia a los demás», confesó.

Durante un encuentro virtual con aficionados, el estratega señaló que el atacante argentino es quien más llena sus ojos, por lo que mostró palabras de cariño hacia el Barcelona, lo que deja una rendija abierta a un posible regreso.

Sin embargo, Luis Enrique aseguró que espera estar «muchos años» al mando de la selección española y guiarla a volver a conquistar títulos.

«Soy muy afortunado de haber podido estar tantos años en un club como el Barcelona que me lo dio todo. Siempre he tenido suerte de dejar las puertas abiertas en los equipos que he estado. De todas, mi etapa en el Barça B y el primer equipo fue maravillosa y siempre les estaré agradecido», agregó.