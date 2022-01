Luis Suárez abandonará el Atlético y ya tendría definido su futuro

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, tendría todo listo para abandonar el cuadro rojiblanco a finales de la presente campaña para poner rumbo a un nuevo reto en su carrera.

Suárez, que finaliza contrato en junio, no se habría planteado renovar con el Atleti y quiere llevar sus goles a la Major League Soccer.

De acuerdo a una información revelada por Corriere dello Sport, el uruguayo tomó la decisión de dejar LaLiga Santander.

Luis Suárez has rejected an offer from Juventus. The superstar striker is ready to join MLS after his contract with Atlético Madrid expires this summer. (Il Corriere dello Sport) #MLS pic.twitter.com/oKNN7udMgW

