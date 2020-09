Luis Suárez admite querer «hacer historia con el Atlético»

Con 117 años de historia, el Atlético de Madrid ya cuenta con un goleador de pura raza y el mismo es Luis Suárez, quien desde ya admitió que quiere quedar en la historia del club.

“Vengo a un grandísimo club, con muchísima ambición e intentaré ayudar a quedar en la historia del Atlético”, dice el futbolista uruguayo en un video que publicó el Atlético.

Este viernes fue el primer día para Suárez como jugador colchonero y fue recibido de gran forma por sus colegas.

Asimismo, tras visitar por primera vez el Wanda Metropolitano con la elástica rojiblanca, el atacante dijo: “lástima que con todo esto de la pandemia no se puede estar con público, porque la verdad que el estadio te sorprende cada día más, porque he venido a jugar otras veces, pero hoy -por el viernes- verlo así vacío todo fue espectacular. Me llamó mucho la atención. Ya con ganas de poder jugar y disfrutar de un grandísimo estadio”.

Por su parte, “El Pistolero” llegó al Atlético con la intención de igualar o superar lo que hicieron sus paisanos Diego Godín o Diego Forlán, quienes dejaron una huella muy importante en esa escuadra.

“A todos les ha ido bien. Y esperemos que en este caso no sea la excepción de que vaya mal. Espero que me vaya bien como le fue a todos los uruguayos que han pasado por aquí”, finalizó.