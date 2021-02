Luis Suárez le lanzó con ganas al Barcelona y a Koeman

Luis Suárez no se quedó callado y dejó bien en claro que le molestó mucho la forma en la que se concretó su salida del Barcelona, señalando que debió existir mucho más respeto durante ese proceso.

En declaraciones a la revista France Football, el delantero uruguayo recalcó que lo que le ofreció a la entidad azulgrana por varios años lo hacía merecedor de una mejor despedida.

«El Barcelona necesitaban cambios, eso lo acepto, pero me molestaron las formas, siempre he tratado de estar a la altura del club, de dar lo mejor de mí. No es fácil pasar seis años en el Barcelona y estar al nivel que yo estuve. Creo que merecía un cierto respeto en la manera de decirme que ya no me querían. Con mi orgullo, me dije que quería demostrar que sigo valiendo».