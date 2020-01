Luka Modric es pretendido por un equipo de la MLS

Luka Modric, ganador de todos los títulos posibles con el Real Madrid, y subcampeón del Mundo con la selección croata ya no es tan determinante. El motivo no es otro que la explosión de Federico Valverde, quien derribó la puerta de la titularidad a base de buenos partidos y se ha convertido en una de las piezas clave en los planes del técnico francés Zinedine Zidane. Sin embargo, por la mente del técnico no pasa la idea de perder al croata.

Según destaca la información publicada por el diario As que toma de referencia a The Athletic, el DC United ha aparecido en escena con la clara intención de hacerse con los servicios del centrocampista balcánico cuyo contrato con el Real Madrid se extiende hasta el 30 de junio de 2021 después de su renovación como consecuencia del Balón de Oro. Uno de los factores clave en el interés americano es el regreso de Wayne Rooney a Inglaterra dejando huérfano de estrellas al equipo.

De cualquier modo, la vía parece imposible. Y es que el equipo de la MLS no tiene capacidad económica para asumir la ficha que en estos momentos Luka Modric ingresa en el Real Madrid. De la misma manera, el Real Madrid tampoco negociará la salida del centrocampista, por lo que esta posibilidad quedará en nada.