Luka Modric le lanza un dardo a Bale

Luka Modric, uno de los referentes del mediocampo en el Real Madrid, le lanzó un dardo a Gareth Bale, quien tiene una situación muy compleja en el cuadro blanco.

“Hemos jugado juntos durante casi 12 años y esta es una situación complicada tanto para él como para el club. Gareth necesita saber lo que quiere hacer. Es un hombre adulto y necesita decidir qué es lo mejor para él”, dijo el mediocampista croata en una entrevista para The Times.

Asimismo, el Balón de Oro de 2018, añadió: “¿Está feliz aquí o quiere probar algo nuevo? Para mí, es aún un buen jugador y tiene mucho que ofrecer al fútbol. Solo depende de él y si tiene hambre y deseo de seguir. Creo que lo tiene y, aunque su situación se acabe o siga, aún puede ser un jugador importante”.

La amistad entre Modric y Bale se remonta para hace más de una década, cuando ambos coincidieron en el Tottenham Hotspur e incluso, en esta exclusiva, el croata admitió que tuvo la oportunidad de jugar golf con el galés.

“Tuvimos una tarde libre, en pretemporada, hace tres años. Estábamos en Detroit o Michigan y me llamó y me preguntó si quería jugar. Yo le dije que no, pero me insistió y me dijo que me enseñaría. Fui con él y fue terrible. Nunca más. Fue muy mal profesor. Quizás es que me enseñó muy mal y por eso no lo intenté de nuevo”, declaró entre risas el ‘10’.