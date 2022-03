Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, no ocultó su deseo de jugar la próxima temporada con Kylian Mbappé. Además, no tiene dudas de que estará con el PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions.

«Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo pero vamos a ver que pasa en el futuro, ahora es jugador del París».

En rueda de prensa, el croata reconoció que sus comentarios son sin ninguna mala intención.

«Es difícil hablar de jugadores que no están aquí porque otros equipos se enfadan y pueden interpretarlo mal, pero estoy seguro de que no existe un jugador que no quiera jugar con él en el mismo equipo».