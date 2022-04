Luka Romero llegaría al PSG con el aval de Messi

Luka Romero integra actualmente la lista de los jugadores jóvenes más prometedores, motivo por el que el PSG estaría haciendo movimientos para llevarlo a su equipo, todo esto con el visto bueno de Lionel Messi.

Tal como señala Corriere dello Sport, el propio astro argentino le recomendó a la directivas del París Saint-Germain el fichaje del actual delantero de la Lazio.

Leo Messi has reportedly urged PSG to target Lazio youngster Luka Romero. The 17-year-old Midfielder is one of the most highly-rated teenagers in Europe.

