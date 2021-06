Lukaku aclara su futuro como jugador tras varios rumores

Romelu Lukaku, delantero belga del Inter de Milán, disipó todos los rumores sobre su futuro y aseguró que se mantendrá en el club italiano para la temporada 2021/22.

«Sí, me quedo en el Inter. Quizás no debería decirlo ahora, pero ya he hablado con el hombre que se espera que se convierta en el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva», aseguró el goleador en una entrevista para VTM.