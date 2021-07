Luke Shaw anotó el gol más rápido en una final de Eurocopa

Luke Shaw, lateral izquierdo del Manchester United, logró el gol más rápido en una final de una Eurocopa, al conseguir abrir el marcador entre Italia e Inglaterra al minuto y 57 segundos de partido.

Shaw empalmó un magnífico centro desde la derecha del lateral diestro del Atlético de Madrid Kieran Trippier, la principal novedad en el once titular de Gareth Southgate.

Fastest goal ever in a EURO final 🤯

First goal for England 🦁🦁🦁

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Shaw 💪#EURO2020 pic.twitter.com/P7WoF49Ros

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021