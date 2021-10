Luto en Escocia: muere legendario entrenador del Rangers

¡Luto en Glasglow!

El histórico director técnico escocés Walter Smith, ídolo del Rangers FC, falleció este martes a los 73 años de edad.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 26, 2021