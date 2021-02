Malas noticias para el Liverpool: Parece que Van Dijk no volverá a jugar esta temporada

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, dejó claro que no es seguro que el central Virgil Van Dijk vuelva a jugar esta temporada luego de haberse lesionado los ligamentos de la rodilla en octubre.

Jürgen Klopp today clarified that Virgil van Dijk is unlikely to play again in 2020-21.

En declaraciones a la prensa, el estratega alemán señaló que, a pesar de que puede tener ciertas esperanzas, está claro que las posibilidades de un pronto regreso con muy escasas. «No quiero decir que sea absolutamente imposible, pero no es probable«, agregó.

Además de Van Dijk, el Liverpool cuenta con las bajas de larga duración en defensa de Joe Gomez y de Joel Matip, por lo que en el mercado de enero se ha visto obligado a contratar a los centrales Ben Davis y Ozan Kaba, del Preston y del Schalke 04, respectivamente.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021