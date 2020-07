Malas noticias para el PSG de cara a la Champions

No son las mejores noticias para el PSG de cara a la eliminatoria de 4tos de la Champions League ante Atalanta. La estrella gala Kylian Mbappé no se recuperará a tiempo de su lesión y no llegará al partido ante los de Bérgamo. Sin embargo, la lesión no es tan grave como parecía en principio.

El campeón del mundo Mbappé sufre un fuerte esguince en su tobillo derecho y en las últimas horas se dio a conocer que estará fuera de los gramados por tres semanas. Por lo que se perderá el duelo de 4tos de Liga de Campeones que los parisinos deben disputar ante la revelación Atalanta el próximo 12 de agosto en terreno portugués.

El exMónaco se lesionó en la final de la Copa francesa ant Saint Etienne que consagró campeón al equipo de Thomas Tuchel.

Tras la dura entrada Mbappé debió dejar el estadio en muletas y con el pie inmovilizado.

Esto será una baja de gran calibre para los franceses, que sí contarán con un Neymar en máximo nivel que viene de darle el título copero a los de la capital gala y que buscará resquebrajar la defensa neroazzurra de Atalanta. Recordando que el PSG viene de eliminar en octavos de Champions al Borussia Dortmund, y los italianos al Valencia, antes del largo parón producto del coronavirus.